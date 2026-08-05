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ДумаТВ

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Индия решила отказаться от закупки российских Су-57

Индия решила отказаться от закупки российских Су-57

Министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил, что страна не планирует закупать российский истребитель пятого поколения Су‑57Э, но собирается модернизировать имеющийся парк Су‑30МКИ и развивать свой проект стелс‑истребителя.

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