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Царьград

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"По первому образованию я военный врач": Владелец севастопольского кафе спас 50 человек

"По первому образованию я военный врач": Владелец севастопольского кафе спас 50 человек

Владелец кафе на пляже в Севастополе спас около 50 человек, запустив их в помещение. Также он осматривал раненые, поскольку он "по первому образованию врач".

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