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МО РФ: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

МО РФ: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 43-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), 1-й бригады национальной гвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов".

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