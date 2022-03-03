Клопп о 2:1 с «Норвичем»: «Тяжелый матч. У «Ливерпуля» было 10 перестановок в составе»

Юрген Клопп подвел итоги игры с «Норвичем» (2:1). Главный тренер «Ливерпуль» дал комментарий после матча 1/8 финала Кубка Англии.

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