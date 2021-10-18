Всё об оружии

74 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Рачинский
    Её давно надо забыть, как и папашу...Какая там "барыня"? Кривоногая шалашовка...НОВЫЙ БУНТ КСЕНИИ...
  • Галина Светлая
    Она давно уже не человек.Мразь с отшибленной башкой. Нечему удивляться.НОВЫЙ БУНТ КСЕНИИ...
  • Борис Осипов
    Горбатого могила исправит...НОВЫЙ БУНТ КСЕНИИ...

Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

На фоне резкого обострения военно-политической и оперативно-стратегической обстановки в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, спровоцированного спешной подготовкой командования Объединённых ВС недавно сформированного альянса AUKUS к масштабной стратегической воздушно-космической операции по вытеснению АУГ и КУГ ВМС Китая из «9-пунктирной линии» в Южно-Китайском море (являющейся исключительной экономической зоной КНР в Бьендонге), а также блокированию амфибийно-десантных корабельных группировок китайского флота на дальних подступах к Тайваню, предметом особо пристального внимания экспертных кругов является развёртывание Пентагоном близ ВМБ Апра и АвБ Андерсен одной из двух приобретенных у израильской Rafael батарей противоракетного комплекса Iron Dome («Железный купол»).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх