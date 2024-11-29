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Лекция «Хаяо Миядзаки: строптивец, светоч, мизантроп»

Лекция «Хаяо Миядзаки: строптивец, светоч, мизантроп»

Картины давно стали классикой мировой анимации. Его фильмы притягивают миллионы зрителей. Исследователь японской анимации и соавтор проекта Moulture Валерий Корнеев поделится своими знаниями о Хаяо Миядзаки, его философии, подходах к работе и месте в истории.

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