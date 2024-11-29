Лекция «Хаяо Миядзаки: строптивец, светоч, мизантроп»

Картины давно стали классикой мировой анимации. Его фильмы притягивают миллионы зрителей. Исследователь японской анимации и соавтор проекта Moulture Валерий Корнеев поделится своими знаниями о Хаяо Миядзаки, его философии, подходах к работе и месте в истории.