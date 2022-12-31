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Тренер Бивола: «Следующие соперники? Это или Буатси или Каллум Смит»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о следующих соперниках россиянина.

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