В Белом доме прокомментировали план выпуска дополнительных запасов нефти

В Белом доме прокомментировали план выпуска дополнительных запасов нефти

Действия по повышению предложения на нефтяном секторе рынка, которые включают высвобождение государственных запасов топлива, выступают в роли временной стратегией, а долгосрочной стратегией всё же сохраняется переход к использованию чистой энергии.

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