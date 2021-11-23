В Белом доме прокомментировали план выпуска дополнительных запасов нефти

Действия по повышению предложения на нефтяном секторе рынка, которые включают высвобождение государственных запасов топлива, выступают в роли временной стратегией, а долгосрочной стратегией всё же сохраняется переход к использованию чистой энергии.
Действия по повышению предложения на нефтяном секторе рынка, которые включают высвобождение государственных запасов топлива, выступают в роли временной стратегией, а долгосрочной стратегией всё же сохраняется переход к использованию чистой энергии.
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