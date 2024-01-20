Ночные поезда по-прежнему остаются одним из характерных элементов Японии. Даже знаменитый Sunrise Express, с уровнем комфорта, сравнимым с первым классом на борту самолета, оправдывает свою стоимость только в случае покупки дорогих билетов.
Осмотр плацкарта в японском ночном поезде. Вместо множества полок для сна здесь одна на весь вагон
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Дааа! И негде, даже, куриную лапку съесть и яйцо вкрутую. 😜
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14 час.
Дмитрий Гурин
Да не фиг путать зеленое с мягким. Площадь Японии это почти 4-ре Ростовских области тем более что и скорости у их поездов почти в 2 раза выше наших скорых. Там я думаю толком и поспать не выйдет не то что у нас, и познакомиться успеваем и поболтать и выпить с закуской. Это уже стало традицией. В плацкартах правда с начала века не езжу но все же.....
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12 час.
Дмитрий Гурин
Судя по последней фотке слева виден подход к спальному месту. Что то типа прохода из общего коридора. Но так ехать даже с побережья Черного моря в Москву с их скоростями я бы хорошо подумал. Все таки у наших стран разные расстояния, а мы сами даже не сознаем размеры России.......
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12 час.
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