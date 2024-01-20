Осмотр плацкарта в японском ночном поезде. Вместо множества полок для сна здесь одна на весь вагон

Дмитрий Гурин

Да не фиг путать зеленое с мягким. Площадь Японии это почти 4-ре Ростовских области тем более что и скорости у их поездов почти в 2 раза выше наших скорых. Там я думаю толком и поспать не выйдет не то что у нас, и познакомиться успеваем и поболтать и выпить с закуской. Это уже стало традицией. В плацкартах правда с начала века не езжу но все же.....