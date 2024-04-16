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Иордания усилила воздушное патрулирование границ после атаки Ирана на Израиль

Иордания усилила воздушное патрулирование границ после атаки Ирана на Израиль

Вооруженные силы Иордании усилили авиационное патрулирование границ, чтобы предотвратить любое незаконное проникновение в воздушное пространство своей страны на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

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