Иордания усилила воздушное патрулирование границ после атаки Ирана на Израиль

Вооруженные силы Иордании усилили авиационное патрулирование границ, чтобы предотвратить любое незаконное проникновение в воздушное пространство своей страны на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
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