Житель Магнитогорска пырнул ножом случайного прохожего

Злоумышленник задержан по горячим следам. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.В ночь на 24 октября в дежурную часть отдела полиции "Ленинский" в Магнитогорске поступило сообщение из приемного покоя больницы о пациенте, поступившем с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.
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