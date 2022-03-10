Назло русским уши обморозить!

Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и угля из России, о чем Джо Байден объявил лично. Правда, отметил при этом, что евросоюзники по НАТО пока не последуют за «старшим братом» из-за критической зависимости от импорта российских энергоносителей.
Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и угля из России, о чем Джо Байден объявил лично. Правда, отметил при этом, что евросоюзники по НАТО пока не последуют за «старшим братом» из-за критической зависимости от импорта российских энергоносителей.
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