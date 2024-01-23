Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи

В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения: их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи.
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