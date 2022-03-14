ЦБ решил изменить порядок расчета официальных курсов доллара и евро

Банк России сообщил об изменении порядка расчета курса доллара и евро. Регулятор решил расширить временной диапазон расчета курса американской валюты, а также упростить порядок установления курса евро из-за повышенной волатильности на рынке.
Банк России сообщил об изменении порядка расчета курса доллара и евро. Регулятор решил расширить временной диапазон расчета курса американской валюты, а также упростить порядок установления курса евро из-за повышенной волатильности на рынке.
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