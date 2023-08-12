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Тренер Пономарева – о состоянии бойца: «Перелома нет, но точно есть вывих. Нужно, чтобы спал отек»

«Перелома нет. Точно есть вывих, насчет остального врачи пока не могут сказать, нужно, чтобы спал отек.

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