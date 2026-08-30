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Курские новости

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В Курской области дроны ВСУ атаковали подвалы с детьми

В Курской области дроны ВСУ атаковали подвалы с детьми

С начала 2024 года в Курской области в результате атак ВСУ погибли семь детей, еще двое числятся пропавшими без вести.

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