Торговая война на перепутье: Пекин ждет действий от США

Китайский Министерство торговли (Минторг) в пятницу заявило, что рассматривает предложение США о возобновлении торговых переговоров, однако подчеркнуло: диалог возможен только при реальных шагах Вашингтона по отмене односторонних тарифов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии