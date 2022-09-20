Подумалось тут ненароком...

Что если сейчас задаться целью перетащить в Россию всех тех людей из Европы и с Запада в целом, чьи бизнесы, зачастую семейные, которые создавали поколениями, рухнули или вот-вот обрушатся из-за того, что сейчас в их странах цены на газ и электричество, бензин и дизельное топливо зашкаливают, а туристов всё меньше и меньше? Пётр это с европейцами успешно делал, Екатерина делала и, к слову, Сталин именно на привлечении иностранных специалистов со всего построил всю советскую индустриализацию и поднял науку.