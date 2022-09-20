ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    Это вы ещё с преподами ВШЭ не общались... Вот где либероидный рассадник!МГУ - рассадник р...
  • Vera De Muy Castellanos
    А ведь это все он делает на наши с вами деньги, не только плюет, но и ср...т нам от своей гнилой душонки.Роман Абрамович, ...
  • Лилия Королева
    Как же ти ничтожества ненавидят Нашего Президента... Он им все карты спутал... А ведь так им "везло" что с глупым и н...Запущен план унич...

Подумалось тут ненароком...

Подумалось тут ненароком...

Что если сейчас задаться целью перетащить в Россию всех тех людей из Европы и с Запада в целом, чьи бизнесы, зачастую семейные, которые создавали поколениями, рухнули или вот-вот обрушатся из-за того, что сейчас в их странах цены на газ и электричество, бензин и дизельное топливо зашкаливают, а туристов всё меньше и меньше? Пётр это с европейцами успешно делал, Екатерина делала и, к слову, Сталин именно на привлечении иностранных специалистов со всего построил всю советскую индустриализацию и поднял науку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх