Ефимов: инвесторы откроют детские сады и гостиницу по программе льготной аренды

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с января предприниматели арендовали по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» три здания для размещения там двух частных детских садов и гостиницы.
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