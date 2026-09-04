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Когда природа дала сбой: питомцы в безвыходном положении

Когда природа дала сбой: питомцы в безвыходном положении

Способности обитателей дикой природы порой кажутся безграничными: кто-то парит в воздухе, кто-то ставит рекорды по прыжкам, а кто-то способен дремать почти сутки напролет.

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