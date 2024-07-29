Tesla показала рендер будущего завода по производству электрогрузовиков Semi

Рендер будущего завода по производству электрогрузовиков Semi / © Tesla Электрогрузовик Semi впервые представили в 2017 году, согласно планам компании, он должен был выйти на рынок в 2020 году, но официально производство машины началось только в конце 2022 года.
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