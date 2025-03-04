Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину

Предприниматель Илон Маск, курирующий департамент эффектности правительства Соединенных Штатов, призвал украинского президента Владимира Зеленского отказаться от власти и покинуть бывшую советскую республику.
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