Захарова: Запад зачищает медиаландшафт от неугодных точек зрения

Запад взял курс на стерильную зачистку медиаландшафта от неугодных точек зрения ради корыстных политических целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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