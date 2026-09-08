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Захарова: Запад зачищает медиаландшафт от неугодных точек зрения

Захарова: Запад зачищает медиаландшафт от неугодных точек зрения

Запад взял курс на стерильную зачистку медиаландшафта от неугодных точек зрения ради корыстных политических целей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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