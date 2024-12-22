В сфере вылова рыбы одним судном россияне снова установили мировой рекорд

Российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в текущем году. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
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