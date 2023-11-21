Сотрудники ГИБДД в Ростовской области помогли женщине с детьми, у которой сломался автомобиль

В ходе несения службы в городе Новошахтинске инспектор ИДПС ОМВД России по городу Новошахтинску лейтенант полиции Максим Шевченко, командир роты ППСП территориального отдела полиции капитан полиции Виталий Клочанов, а также оперуполномоченный СОП № 2 ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант полиции Мурат Хадагатль, находясь на маршруте патрулирования, заметили стоящий на обочине автомобиль.
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