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Пронедра

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Мединский дал прогноз о длительности существования Украины

Мединский дал прогноз о длительности существования Украины

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что дальнейшая судьба Украины остается открытым вопросом, а исторические процессы, по его словам, развиваются циклично.

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