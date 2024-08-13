«Сына пытали в соседней камере» Как отец и сын из Одессы стали партизанами, попали в тюрьму СБУ и ушли на СВО

После победы Евромайдана, разгрома пророссийских организаций на Украине и начала полномасштабной войны на востоке страны в 2014 году большинство противников новой власти прекратили активную деятельность или попросту уехали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии