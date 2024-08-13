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«Сына пытали в соседней камере» Как отец и сын из Одессы стали партизанами, попали в тюрьму СБУ и ушли на СВО

«Сына пытали в соседней камере» Как отец и сын из Одессы стали партизанами, попали в тюрьму СБУ и ушли на СВО

После победы Евромайдана, разгрома пророссийских организаций на Украине и начала полномасштабной войны на востоке страны в 2014 году большинство противников новой власти прекратили активную деятельность или попросту уехали.

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