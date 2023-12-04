Мусульмане в США грозят не допустить Байдена до выборов из-за Газы

Американские мусульмане из нескольких "колеблющихся" штатов, включая Аризону, Флориду, Джорджию, Миннесоту, Неваду и Пенсильванию, пообещали не допустить президента США Джо Байдена до выборов в 2024 году из-за конфликта в Газе.