Мусульмане в США грозят не допустить Байдена до выборов из-за Газы

Американские мусульмане из нескольких "колеблющихся" штатов, включая Аризону, Флориду, Джорджию, Миннесоту, Неваду и Пенсильванию, пообещали не допустить президента США Джо Байдена до выборов в 2024 году из-за конфликта в Газе.
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