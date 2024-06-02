Два дня хранивший молчание Сергей Жигунов приехал на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

У пары был роман на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня», однако продлился он недолго.Заслуженный артист России Сергей Жигунов, оставивший без комментариев смерть бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк и вызвавший негодование общественности, все же приехал на церемонию прощания с актрисой.
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