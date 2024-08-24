РЕН ТВ расскажет, почему неудобно спать в невесомости

Многие космонавты во время полета страдают бессонницей. Как рассказал РЕН ТВ летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, спать в невесомости – необычно, потому что она ощущается как падение.