РЕН ТВ расскажет, почему неудобно спать в невесомости

Многие космонавты во время полета страдают бессонницей. Как рассказал РЕН ТВ летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, спать в невесомости – необычно, потому что она ощущается как падение.
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