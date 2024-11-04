Лавров: НАТО хочет вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее" заявил, что страны-участницы НАТО готовы к "оборонительным боям" вдали от своей территории, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).