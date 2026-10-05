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Пронедра

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Решение ЦБ по ключевой ставке ведет к росту процентов по вкладам

Решение ЦБ по ключевой ставке ведет к росту процентов по вкладам

Из-за решения ЦБ по ключевой ставке наблюдается рост процентов по рублевым вкладам. К концу сентября средняя доходность депозитов выросла практически на всех сроках, причем наиболее заметное движение произошло в сегменте вкладов на год и полтора года.

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