Екатерина Мизулина участвует в шоу «Звёзды» с новым жюри и правилами

В новом сезоне шоу «Звёзды» примут участие Екатерина Мизулина и Дмитрий Грачёв. Измененная структура конкурса и новые судьи, включая Юрия Стоянова, обещают увлекательные испытания и борьбу за 20 миллионов рублей.