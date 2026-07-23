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Царьград

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Екатерина Мизулина участвует в шоу «Звёзды» с новым жюри и правилами

Екатерина Мизулина участвует в шоу «Звёзды» с новым жюри и правилами

В новом сезоне шоу «Звёзды» примут участие Екатерина Мизулина и Дмитрий Грачёв. Измененная структура конкурса и новые судьи, включая Юрия Стоянова, обещают увлекательные испытания и борьбу за 20 миллионов рублей.

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