Екатерина Мизулина участвует в шоу «Звёзды» с новым жюри и правилами

В новом сезоне шоу «Звёзды» примут участие Екатерина Мизулина и Дмитрий Грачёв. Измененная структура конкурса и новые судьи, включая Юрия Стоянова, обещают увлекательные испытания и борьбу за 20 миллионов рублей.
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