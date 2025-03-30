На Ставрополье направлено в суд уголовное дело в отношении одного из членов организованного сообщества, совершившего самоуправство и ряд крупных краж

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении одного из членов организованного сообщества, совершившего ряд краж в особо крупном размере и самоуправство.
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