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SPLETNIK

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Никола Пельтц сделала романтический снимок с Бруклином Бекхэмом на фоне Эйфелевой башни

Никола Пельтц сделала романтический снимок с Бруклином Бекхэмом на фоне Эйфелевой башни

31-летняя Никола Пельтц, актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца, сделала романтический снимок с 27-летним мужем Бруклином Бекхэмом.

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