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Царьград

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Прокуратура обвинила женщину в мошенничестве на 10 млн рублей

Прокуратура обвинила женщину в мошенничестве на 10 млн рублей

На Урале женщину обвинили в мошенничестве на 10,1 млн рублей. Она, представляясь брокером, убедила потерпевшую передать средства.

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