«Это не просто кризис»: рекордная засуха опустошает поля и реки в Европе

Европа столкнулась с беспрецедентной засухой, охватившей практически весь регион. Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе: средняя температура достигла 20,74 градуса, что на 3,06 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов.