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Изгнать нацистов. МО России раскрыло последние новости из Курской области

Изгнать нацистов. МО России раскрыло последние новости из Курской области

Разбитый танк ВСУ под Курском. 12,4K прочтений Вчера Российские войска за сутки отбили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Борков, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного.

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