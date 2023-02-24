Крутая загадка, которую не отгадали знатоки «Что? Где? Когда?» и не решит даже Эйнштейн, но запросто отгадает твоя бабушка

Друзей на помощь не зови, Друзь-то ее и не отгадал. Хочешь одной левой положить на лопатки Эйнштейна, а другой левой — знатоков «Что? Где? Когда?» А пожалуйста! Тебе для этого понадобится чутка мало-мальского житейского опыта и одна родная бабушка.