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Газета.ру

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Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили оторван от здравого смысла

Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили оторван от здравого смысла

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла, и добавил, что оценивать его должны не политики, а специалисты других областей.

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