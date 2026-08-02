Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили оторван от здравого смысла

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла, и добавил, что оценивать его должны не политики, а специалисты других областей.
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