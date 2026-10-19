Завтра днём потеплеет до +15, а ночью станет прохладнее — всего +10 градусов. Как изменится погода дальше? Читайте в нашем прогнозе!Сегодня, 19 октября, дневная температура воздуха составит +18 градусов.
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