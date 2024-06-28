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Положительные экономические прогнозы толкнули цену на нефть вверх

Положительные экономические прогнозы толкнули цену на нефть вверх

Положительные экономические прогнозы толкнули цену на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли в ходе азиатских торгов в пятницу и, по всей вероятности, завершат неделю третьим подряд повышением.

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