Положительные экономические прогнозы толкнули цену на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли в ходе азиатских торгов в пятницу и, по всей вероятности, завершат неделю третьим подряд повышением.
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