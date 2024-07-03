Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Нельзя им иметь государственность,НЕЛЬЗЯ!!!! Бедная земля.....и простой народ......🥺🥺🥺Боевики "Азова"* ...
  • АндрейБорков
    Он получил свой паек на сегодня! Пусть скажет спасибо, что просто отпинали, а не замочили.Представителя пра...
  • Ильдус Мамлеев
    Пора возродить штрафбаты, пусть такие офицеры [а у нас их много уже набралось] на деле в штурмовых подразделения дока...ФСБ задержала ком...

Русская армия применила против ВСУ новый боеприпас, способный изменить конфликт

Русская армия применила против ВСУ новый боеприпас, способный изменить конфликт

BI утверждает, что ВКС России применили на поле боевых действий новый боеприпасBusiness Insider пишет, что русская армия стала применять в зоне специальной военной операции планирующую бомбу ФАБ-3000.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Предлагаю считать ФАБ3000 высокоточным оружием, ведь при применении в радиусе сотни метров всё ТОЧНО уничтожается!:)))  Хахлы, бойтесь, будет еще хуже, наши оборонщики всерьёз занялись ФАБом9000!:)))
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх