Калорийность куриной грудки на 100 грамм: факты и мифы

Все заявления о пользе и преимуществах ничего не стоят, если нет подтверждающих их цифр и фактов. Мы решили все проверить и провели небольшой сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности куриного мяса.
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