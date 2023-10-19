В России могут создать цифровые паспорта для одежды

Российский экологический оператор предложил создать паспорт для одежды в стране, в котором будут указаны информация о всей цепи поставок, пишут «Известия» со ссылкой на разработчика проекта — Российский экологический оператор (РЭО).
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