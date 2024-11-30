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Ксения Собчак, Татьяна Навка, Алсу и другие посетили премьеру фильма-клипа Филиппа Киркорова, в котором снялась Виктория Шелягова

Ксения Собчак, Татьяна Навка, Алсу и другие посетили премьеру фильма-клипа Филиппа Киркорова, в котором снялась Виктория Шелягова

В кинотеатре “Художественный” состоялась премьера нового фильма-клипа Филиппа Киркорова “Черная пантера”.

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