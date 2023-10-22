Кто может стать донором крови: правила, требования и противопоказания

В что нужно, чтобы стать донором, какие есть противопоказания и многих других не менее важных вопросах постаралась разобраться корреспондент «ВК Пресс», отправившись в отделение «Службы крови» Краснодара.
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