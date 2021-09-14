Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Идеи для хранения гладильной доски. Или 10 мест, где можно спрятать гладильную доску

Идеи для хранения гладильной доски. Или 10 мест, где можно спрятать гладильную доску

Ох уж эта глажка! Я не люблю гладить. Каждый раз, начиная гладить, я ругаюсь! Доставать доску неудобно, пока ее вытащишь, найдешь свободное место, разложишь, чтобы никому не мешать, гладить расхочется.

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Комментарии
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Юлия
Интересные предложения. Но очень понравился Рыжик на первой фотографии. :)Мой Рыжик тоже очень любит спать на гладильной доске
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2 г.

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