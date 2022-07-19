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«Предатель родины»: отказавшуюся от России Пугачеву заклеймили позором

«Предатель родины»: отказавшуюся от России Пугачеву заклеймили позором

«Предатель родины»: отказавшуюся от России Пугачеву заклеймили позором stAdmВ Сети появились слухи, будто бы Алла Пугачева, укатившая за бугор вместе с семьей сразу после начала спецоперации, заявила, что готова жить где угодно, только не в России.

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