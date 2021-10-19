https://x-files Есть ли будущее у белой расы? Выпущен очередной Доклад Римскому клубу. В его основе - монография российского ученого Сергея Капицы "Global Population Blowup and After" (русская версия названия: "Общая теория роста человечества").
https://x-files Есть ли будущее у белой расы? Выпущен очередной Доклад Римскому клубу. В его основе - монография российского ученого Сергея Капицы "Global Population Blowup and After" (русская версия названия: "Общая теория роста человечества").
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