Славянская доктрина

5 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Отец заходит в комнату своего сына-подростка. Кровать застелена. Чисто убрано, все лежит на своих местах. На столе пи...Досье серых прише...
  • Юрий Ильинов
    Я так бешусь, когда мне про мой брак говорят «ну, просто тебе повезло». Повезло? Повезло? Не бывает повезло! Брак — э...Записки колымчани...
  • Юрий Ильинов
    Если женщине нужны деньги, она объедет вокруг света, совершенно одна, с парой белья и револьвером, вот так. Если по-н...Гороскоп на 20 ок...

Есть ли будущее у белой расы?

Есть ли будущее у белой расы?

https://x-files   Есть ли будущее у белой расы? Выпущен очередной Доклад Римскому клубу. В его основе - монография российского ученого Сергея Капицы "Global Population Blowup and After" (русская версия названия: "Общая теория роста человечества").

Вернуться к статье
11
Обсудить
Юрий Ильинов
📆 20.10.2021 Карта дня - 4 жезлы Сегодня можно делать всё, что просит душа. Можно смело знакомиться с новыми людьми, ведь есть шанс, что среди них могут оказаться те, кто станут верными друзьями. Можно сделать подарок или организовать настоящий праздник. Еще это лучший день для примирения. Грустные мысли надо гнать от себя прочь в этот день. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!

Картина дня

наверх